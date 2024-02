VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 4 février ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Après un samedi ensoleillé, la journée de dimanche ne sera pas sans nuages. Les températures restent stables, voire très douces du côté des Pyrénées-Orientales, où le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 24°C.

Après le soleil, les nuages s'installent aujourd'hui. Le ciel restera bien couvert dimanche sur tout le pays, à l'exception du sud-est et des Pyrénées qui profiteront de larges éclaircies, selon les prévisions de Météo-France.

En matinée, la couverture nuageuse restera bien compacte sur une large moitié nord du pays, donnant des bruines par moments le long des frontières du nord-est. Des brouillards, parfois très denses, seront bien installés sur le sud-ouest.

À l'exception des réductions de visibilité ou de nuages bas sur la Côte d'Azur et le littoral varois, le ciel sera au plus voilé de nuages élevés sur les Alpes, la région PACA, du Languedoc-Roussillon vers le piémont et la chaîne des Pyrénées.

L'après-midi, le ciel restera couvert et gris de la Normandie vers le Grand-Est avec toujours des bruines le long des frontières. De timides éclaircies perceront de la Bretagne vers le Centre-Val de Loire et la Bourgogne, mais les nuages persisteront dans l'ensemble.

Plus au sud, à l'exception des régions bordant la Garonne où la grisaille demeurera, les éclaircies l'emporteront, toujours plus généreuses sur le quart Sud-Est et vers les Pyrénées.

Le vent d'Ouest à Sud-Ouest sera sensible sur les côtes de la Manche, atteignant 60 km/h sur les côtes normandes, 80 km/h sur la Côte d'Opale. Le Mistral atteindra 50 à 60 km/h dans son domaine et le vent d'ouest s'approchera des 50 à 60 km/h sur les caps corses.

Côté températures, les minimales se situeront autour de -2 à +2 degrés sur le centre du pays, entre 5 et 8 sur la moitié nord, entre 2 et 5 plus au sud, jusqu'à 8 à 10 vers le golfe du Lion.

Les maximales seront comprises entre 9 et 12 degrés sur les deux tiers nord du pays, entre 12 et 16 plus au sud, 17 à 19 aux pieds des Pyrénées, vers le golfe du Lion, ponctuellement jusqu'à 23 à 24 dans l'intérieur des Pyrénées-Orientales.