VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 17 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Vigilance orange "pluies-inondations" ou "neige-verglas", les prévisions de Météo-France pour mercredi annoncent une journée difficile sur le tiers nord de la France. Les conditions de circulations seront très compliquées de la Normandie vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand-Est, prévient Météo-France. La vigilance orange "pluies-inondations" et "neige-verglas" a été étendue à 38 départements allant de la Bretagne à l'Alsace à 0h05.

Sur un axe Haute-Normandie - Picardie - région lilloise, l'air froid résistera. Les chutes de neige se poursuivront une bonne partie de la journée de mercredi. La neige pourrait être aussi bien collante que légère avec des effets possibles de congères. Les cumuls de neige pourraient atteindre 7 à 10 cm, localement 10 à 20 cm sur la Haute-Normandie, la Picardie et le sud du Nord-Pas-de-Calais.

Sur un axe allant de la Basse-Normandie au sud de la Lorraine en passant par le sud de l'Île-de-France, le risque de pluie verglaçante est important au cours de la nuit de mardi à mercredi. C'est en Alsace-Lorraine que le risque de pluies verglaçantes généralisé durable est le plus important mercredi en première partie de journée. Un redoux temporaire est prévu en début de matinée de mercredi avec un retour des pluies.

En soirée, des chutes de neige gagneront à nouveau l'ensemble de l'Île-de-France du nord vers le sud et dureront jusqu'à jeudi en matinée. Les cumuls attendus sont de 2 à 5 cm. La perturbation se décalera vers le Grand Est et la Franche-Comté dans la nuit de mercredi à jeudi, donnant des cumuls de l'ordre de 5 à 10 cm.

L'épisode neigeux se terminera jeudi pour la Normandie, l'Île-de-France et la Picardie, mais les chaussées seront encore bien enneigées. En matinée, la neige continuera de tomber sur l'est du pays. Dans la matinée de mercredi, le ciel sera couvert de l'Aquitaine vers la région Midi-Pyrénées jusqu'au golfe du Lion, ne laissant passer que quelques éclaircies. Il neigera faiblement sur les Pyrénées au-delà de 2.200 m. Plus au nord, le ciel sera partout couvert dès les premières heures du jour.

Des précipitations affecteront l'ensemble des régions, il pleuvra de la Bretagne au Poitou-Charentes, en allant vers le Massif Central, les régions PACA et Rhône-Alpes. Les pluies seront parfois soutenues et il neigera sur les Alpes au-delà de 2.200 m. Au lever du jour, le thermomètre affichera de 0 à -5 sur le tiers nord du pays, de 6 à 10 plus au sud, jusqu'à 10 à 12 au sud de la Garonne. Les maximales resteront proches de 0 au nord de Paris, de 5 à 6 dans l'intérieur de la Bretagne, de 9 à 12 sur le quart Nord-est, de 12 à 16 sur la moitié sud du pays, jusqu'à 18 à 19 en Gascogne.