VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 3 février ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Le soleil est l'invité de ce samedi dans la grande majorité de la France. Les températures seront plutôt clémentes, avec jusqu'à 22°C sur le pourtour méditerranéen.

Du soleil au programme. Sur les Pyrénées, les Alpes et le sud du Massif central, excepté quelques brouillards au petit matin dans les vallées, la journée sera largement ensoleillée ainsi que sur le pourtour méditerranéen où le vent soufflera modérément, prévoit Météo France.

Sur le nord du pays jusqu'aux Pays de Loire, le Poitou, le nord de la Bourgogne et l'Alsace, de nombreux nuages encombreront le ciel dès le matin, en donnant parfois un peu de bruine, notamment près des frontières du nord.

Des Charentes jusqu'au sud de la Bourgogne, la Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes, les nuages bas seront parfois doublés de brouillard en matinée. Ces derniers se dissiperont l'après-midi, mais la couverture nuageuse restera compacte.

Sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, les brouillards seront présents et souvent denses, ils évolueront très lentement et la grisaille persistera en de nombreux endroits l'après-midi.

Les températures minimales seront de 5 à 10 degrés de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'aux frontières du nord, ainsi qu'au bord de la Méditerranée, de 1 à 6 degrés ailleurs, avec quelques petites gelées à 0 ou -1 degré du nord-est de la Nouvelle-Aquitaine à Auvergne Rhône-Alpes et l'intérieur de la Provence.

Les maximales s'échelonneront de 7 à 12 degrés sur le quart nord-est jusqu'au nord de Rhône-Alpes, de 10 à 15 degrés ailleurs. Elles atteindront 17 à 22 degrés sur le pourtour méditerranéen.