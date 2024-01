VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 18 janvier ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Elle était prévue, elle est au rendez-vous : la neige est tombée en abondance dans plusieurs départements de la moitié nord de la France. Les chutes devraient progressivement cesser, mais gare aux températures qui pourraient provoquer un regel des chaussées en début de soirée.

Les flocons sont au rendez-vous. L'épisode neigeux continue à circuler sur le nord de la France, où une vingtaine de départements restent placés jeudi en vigilance orange "neige-verglas", tandis que l'ouest connaîtra un retour du temps plus calme, selon Météo France.

Les chutes de neige prendront fin progressivement de la fin de nuit à la matinée des Hauts-de-France à la Normandie et à la région parisienne. Toutefois, leurs conséquences pourraient continuer au cours de la journée avec un regel précoce des chaussées le soir.

En matinée, les chutes de neige se décaleront vers le Centre, la Bourgogne et le Grand-Est, puis l'après-midi, vers le Limousin, l'Auvergne et la Franche-Comté, avec un possible passage fugace sur le Poitou et le Lyonnais. Sur les Alpes, la limite entre la pluie et la neige se trouve vers 1.500 à 1.700 m.

Neige au Nord, soleil dans le Sud

Les éclaircies reviennent sur le tiers nord-ouest, avec cependant quelques averses neigeuses possibles près de la Manche.

Le soleil revient d'autre part sur les régions méditerranéennes. Dans le Sud-Ouest, c'est un ciel qui reste très nuageux avec quelques pluies en plaine et de la neige sur les Pyrénées qui s'abaisse vers 600 m le soir. Le vent se renforce sur ces régions et atteint localement 70 à 80 km/h, jusqu'à 100 km/h dans le domaine de la Tramontane.

Sur l'ouest corse, le temps est pluvieux et le Libeccio souffle de 90 à 110 km/h sur la Balagne.

Les températures minimales sont proches de -1 à -3 degrés au nord de la Seine, autour de 0 à 2 degrés sur le reste de la moitié nord. Elles sont souvent comprises entre 4 et 8 degrés au sud. Les valeurs maximales ne dépassent pas 1 à 4 degrés en général au nord de la Seine, 4 à 10 degrés au nord de la Loire, et vont jusqu'à 13 à 17 degrés au sud.