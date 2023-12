VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 4 décembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Ce début de semaine commence sous le signe de la fraicheur, avec de la pluie, mais aussi parfois de la neige en altitude. Le mercure ne grimpera pas au-delà de 13°C aujourd'hui dans le pays, avec parfois des températures négatives le matin.

Manteaux, écharpes et gants de rigueur. Le temps ce lundi sera dominé par une nouvelle perturbation pluvieuse plus active par l'ouest du pays, avec des risques de chutes de neige dans le nord, selon Météo-France. La Bretagne sera la première arrosée par des pluies qui deviendront modérées en cours de journée.

Sur le reste du pays, le ciel s'ennuagera progressivement avec l'arrivée de la perturbation qui s'enfoncera dans la nuit sur l'ensemble du pays.

En plus de la pluie, des chutes de neige sont aussi attendues dans les Hauts-de-France et vers la frontière belge. Des précipitations parfois modérées tomberont dans les Cévennes puis se décaleront sur PACA, sous forme de neige au-dessus de 800 mètres, probablement plus bas dans certaines vallées des Alpes du Sud.

À l'arrière du front perturbé, un régime d'averses s'imposera sur la moitié ouest pour le reste de la journée. Aucune région ne sera épargnée par des passages pluvieux. Les averses perdureront durant la nuit du Sud-Ouest au Nord-Est ainsi qu'au Nord de la Seine dans une atmosphère radoucie.

Un vent de sud à sud-ouest soufflera sur l'ensemble du pays avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h, localement 80 km/h.

Les gelées se cantonneront à la moitié est, souvent entre -4 et -1 degré, alors que sur la moitié ouest, il fera 4 à 7 degrés sur la façade atlantique et 1 à 4 degrés dans les terres. La perturbation apportera un radoucissement par l'ouest avec des maximales qui remonteront entre 5 à 8 degrés vers les frontières de l'Est et au Nord ainsi que sur le Massif central, 9 à 13 degrés sur le reste du pays.