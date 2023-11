VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 12 novembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Le ciel sera couvert, mais le temps restera sec des Hauts-de-France au Grand Est, de la Bretagne aux plaines du Sud-Ouest.

Les nuages bloqueront en matinée sur les Pyrénées en donnant des pluies faibles, mais assez continues, et de la neige à partir de 2200 m. Ailleurs, des passages nuageux composeront avec de timides éclaircies.

En cours de matinée, une nouvelle onde pluvieuse arrivera par la Bretagne, elle poursuivra son chemin vers l'intérieur du pays au fil des heures pour concerner les deux tiers nord du territoire l'après-midi.

Les précipitations seront moins marquées au nord de la Seine. De belles éclaircies s'installeront plus au sud au prix de la tramontane soufflant jusqu'à 90 km/h dans son domaine, du vent d'ouest à 70 à 90 km/h sur l'ouest de la Corse. Le vent d'ouest sera également sensible en Bretagne, sur le littoral atlantique, atteignant 60 à 70 km/h en pointes.

Les températures minimales s'inscriront entre 2 et 3 degrés des frontières du Nord-Est à 12 à 14 sur le sud-ouest. Les maximales varieront entre 11 et 14 degrés sur le quart nord-est du pays, entre 18 et 22 sur le sud-ouest et près de la Méditerranée, et entre 13 et 16 degrés en général ailleurs