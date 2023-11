VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 23 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Ce jeudi, le temps sera gris au-dessus d'une ligne Bordeaux-Strasbourg. Des gelées localisées devraient être observées du quart nord-est au Centre et jusqu'au sud du Massif central Voici les prévisions du jour.

Le temps sera ce jeudi gris et humide sur les deux tiers nord du pays, mais ensoleillé plus au sud, avec du vent en Méditerranée, selon les prévisions de Météo-France. Au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, le temps s'annoncera gris sous un ciel couvert toute la journée avec peu de chance d'entrevoir le soleil.

Plus au sud, le temps devrait être plus clément avec un soleil bien présent, après la dissipation des nappes de nuages bas ou de brouillard, notamment sur le sud-ouest. En soirée, le ciel aura tendance à s'ennuager du sud de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes, et quelques gouttes ne sont pas à exclure sur le Grand Est.

Le vent continuera à souffler fort en Méditerranée avec toujours du mistral et de la tramontane avec des rafales de 70 à 90 km/h, et des pointes à 100 km/h en soirée. Le vent de nord-est restera sensible autour de la Corse mais aura tendance à faiblir l'après-midi.

Les températures continueront de baisser. Avec -2 à +2 degrés sous abri, le risque de gelées faibles s'étendra du quart nord-est au Centre et jusqu'au sud du Massif central. Des gelées plus localisées au sud de la Garonne et dans l'arrière-pays provençal sont à prévoir. Les maximales varieront entre 7 et 10 degrés du Grand Est à Auvergne-Rhône-Alpes, 10 et 14 degrés sur le pourtour du Golfe du Lion comme sur la moitié nord-ouest et jusqu'à 15 à 20 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.