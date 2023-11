VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 13 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

De la Bretagne au Nord, des éclaircies parviendront à se développer à l'arrière de la perturbation alors que les pluies s'étendront du nord de l'Aquitaine aux Alpes. La neige tombera à haute altitude à partir de 2500 m. Du Pays basque à la Méditerranée, le temps restera sec. De belles éclaircies seront présentes en début de journée mais les nuages gagneront un peu de terrain au fil des heures.

Le vent de sud-ouest sera bien sensible sur le nord du pays, avec des rafales soufflant entre 60/70 km/h et 80 km/h sur la côte. Sur l'ouest corse et les Alpes, les rafales atteindront 80/90 km/h.