VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 20 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Ce lundi, le temps sera maussade sur une bonne partie. Deux départements sont en alerte orange. Voici les prévisions du jour.

Le temps restera variable ce lundi avec de belles éclaircies sur le sud de Rhône-Alpes, le pourtour méditerranéen et la Corse alors que sur le reste du pays les nuages domineront, selon les prévisions de Météo-France. Le Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange pluie-inondation ce lundi matin et la vigilance orange crues maintenue pour le département de Charente-Maritime (17), pour une crue importante sur le tronçon Charente aval.

Au fil des heures, le vent d'ouest à nord-ouest deviendra sensible à modéré sur les rivages méditerranéens avec quelques rafales autour de 70 km/h sur les extrémités de la Corse. Un temps pluvio-instable avec de fréquentes averses se mettra en place dès le matin sur les régions voisines de la Manche puis sur une bonne moitié nord du pays dans l'après-midi. Près des côtes de la Manche et sur le sud de la Bretagne, le vent d'ouest puis de nord-ouest soufflera jusqu'à 70-80 km/h en rafales.

Le temps sera également pluvieux vers les Pyrénées, les Alpes du nord et le Jura. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1600 m d'altitude. Ailleurs, les précipitations seront plus éparses. Côté températures, les minimales iront de 3 à 7 degrés sur le centre-est du pays, de 7 à 12 degrés ailleurs, jusqu'à 13 à 16 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 10 à 16 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 17 à 22 degrés dans le Sud-Est et en Corse.