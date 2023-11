VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 14 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

La pluie sera encore au rendez-vous ce mardi, selon les prévisions de Météo-France. Neuf départements se trouvent toujours en vigilance orange crues ou pluie-inondation. Voici les prévisions du jour.

La pluie continue de faire des siennes en France. Ainsi, ce mardi 14 novembre, le temps sera encore pluvieux, selon Météo-France, qui a placé en vigilance orange crues sept départements : les Vosges, la Charente-Maritime, le Doubs, le Jura, le Nord, le Pas-de-Calais et la Vendée. La Savoie et la Haute-Savoie, seront aussi concernées, avec une vigilance orange pluie-inondation.

Au lever du jour, on retrouvera une zone pluvieuse s'étendant des pays de la Loire à l'Aquitaine, et jusqu'au Grand-Est et Alpes. Ces précipitations seront plus soutenues sur le flanc est, notamment sur les deux Savoies, placées en vigilance orange Pluie-inondation.

Jusqu'à 25 à 26 degrés près des côtes du Roussillon, sur les côtes varoises et en Corse.

Plus au nord, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies, mais au fil de l'après-midi, il y aura de fréquentes averses le long des côtes de Manche. Elles apporteront à nouveau de bons cumuls sur l'ouest des Hauts-de-France. Un coup de tonnerre n'est pas à exclure près des côtes. En soirée, les pluies progresseront jusqu'aux Pyrénées, alors que le temps redeviendra sec sur un grand quart nord-ouest. Seul le pourtour méditerranéen conservera des conditions calmes toute la journée avec un beau soleil.

Le vent de secteur ouest soufflera dur sur les côtes de Bretagne et en Manche avec des rafales à 60/70 km/h, jusqu'à 80 à 90 km/h en matinée. En Corse, le vent d'ouest à sud-ouest soufflera fort avec des rafales de 70 à 90 km/h vers la Balagne et sur le relief, et dépassera les 100 km/h près du cap Corse.

Il fera de 9 à 14 degrés en général, 16 à 19 degrés des côtes de Paca à la Corse. Les maximales seront comprises entre 13 et 17 degrés sur la moitié nord. Elles resteront douces dans le sud avec 18 à 23 degrés et jusqu'à 25 à 26 degrés près des côtes du Roussillon, sur les côtes varoises et en Corse.