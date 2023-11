VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 21 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Ce mardi, le temps sera nuageux et frais sur une grande partie du pays. Les températures devraient continuer à baisser dans les prochains jours. Voici les prévisions du jour.

Ça y est, la fraîcheur débarque. Un flux de nord va maintenir ce mardi un temps souvent nuageux et frais sur le pays, selon les prévisions de Météo-France. Sur la moitié nord, les grisailles seront fréquentes le matin, avec des averses côtières près de la Manche, mais aussi des éclaircies plus larges en Bretagne et Pays de la Loire. L'après-midi, ce ciel variable s'étendra vers le Bassin parisien, il restera bien chargé sur le Nord-Est avec des averses près des Vosges.

Plus au sud, le temps sera contrasté. Du Sud-Ouest au Massif central, aux Alpes et jusqu'au Jura, le ciel sera très nuageux ou couvert avec des averses l'après-midi sur les reliefs et la côte aquitaine. La limite pluie-neige se situera vers 1.400 à 1.500 m en général, 1.200 m sur le Nord-Est, on attend un bonne couche sur les Pyrénées balayées par un fort vent de nord. Les averses seront également fréquentes sur le Pays basque, avec parfois des coups de tonnerre.

Sur le Sud-Est, le temps sera ensoleillé, même si le ciel sera voilé par moment, mais le vent soufflera assez fort. Le mistral et la tramontane atteindront 80 à 90 km/h. En Corse, le vent d'ouest soufflera jusqu'à 70 km/h, il accompagnera des averses et quelques orages près du littoral.

Les températures minimales iront de 6 à 10 degrés en général d'est en ouest, au plus une douzaine de degrés près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 11 et 14 degrés sur presque tout le pays, 15 à 17 sur le Languedoc et le Roussillon, jusqu'à 19 dans le Var et en Corse.