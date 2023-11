VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 15 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

La pluie sera toujours largement présente, ce mercredi, sur une large partie nord du pays, selon Météo-France. Plusieurs départements restent en vigilance, notamment, en raison de fortes pluies. Voici les prévisions du jour.

Nouvelle journée d'alerte ce mercredi 15 novembre, alors que plusieurs départements restent en vigilance orange ou rouge en raison d'un épisode de précipitations extraordinaires. Et Météo-France prévoit encore de la pluie pour cette journée.

Dans la matinée, les nuages feront jeu égal avec des éclaircies mais des averses arroseront encore les régions allant de la Haute-Normandie jusqu'au Jura en passant par les Hauts-de-France et le Grand Est. Malgré un ciel voilé par des bancs de nuages d'altitude, le temps sera clément sur la Corse, la Région Paca et le Languedoc. Sur le reste du pays, le ciel sera variable, les éclaircies seront temporairement plus franches sur l'Ouest, de la Bretagne au Pays basque.

Jusqu'à 25 degrés en Corse

L'après-midi, les averses deviendront de plus en plus rares sur le Grand Est, les nuages se partageront le ciel avec de belles éclaircies sur la partie centrale du pays tandis que les nuages d'altitude se feront de plus en plus denses en allant plus à l'ouest, annonciateurs d'une nouvelle dégradation pour la soirée et surtout en cours de nuit suivante.

Le vent, sur les côtes varoises et la Corse, atteindra 60 à 70 km/h et jusqu'à 70 à 90 km/h sur les endroits les plus exposés de la Corse. Il se renforcera l'après-midi de la pointe du Cotentin au Cap Gris-Nez, de 60 à 70 km/h.

Les températures seront en baisse : au lever du jour, le thermomètre affichera 7 à 9 degrés, des frontières du nord-est à 11 à 12 sur la façade atlantique, et à 13 à 17 sur le pourtour méditerranéen. Les maximales atteindront 12 à 17 degrés en général, jusqu'à 18 à 21 sur les rivages de la Méditerranée, 22 à 25 sur les plages corses.