VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 22 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Ce mercredi, le temps sera moins humide que ces derniers jours. Cependant, la fraîcheur, elle, sera plus marquée. Voici les prévisions du jour.

Le temps sera plus sec ce mercredi dans le nord du pays mais plus froid, prévoit Météo-France. Le Pas-de-Calais reste en vigilance orange pour des crues sur la Canche. De la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au pourtour du Golfe du Lion, la journée sera bien ensoleillée mais ventée, avec des rafales de 80 à localement 100 km/h. Sur les départements pyrénéens, le ciel sera bouché toute la journée avec des pluies durables sur le piémont et des chutes de neige à partir de 1.300 à 1.500 m en montagne.

Sur le reste du pays, après un début de matinée souvent très nuageux avec quelques averses, notamment des Vosges aux Préalpes et sur le Limousin et l'Auvergne, les conditions s'amélioreront. Des éclaircies se développeront de la Bretagne et des Pays de la Loire au Benelux, puis s'étendront l'après-midi aux plaines du Sud-Ouest.

Les passages nuageux resteront plus nombreux entre le Berry, la Bourgogne-Franche-Comté, le Limousin et l'Auvergne-Rhône-Alpes mais les ondées se raréfieront. Elles se cantonneront au relief, donnant encore un peu de neige à partir de 1.000 à 1.200 m.

Côté températures, Météo-France prévoit 0 à 3 degrés sous abri sur le nord-est avec parfois de petites gelées sur le Grand Est. Ailleurs dans les terres, les minimales seront comprises entre 3 à 8 degrés. L'après-midi, les maximales ne dépasseront plus 6 à 10 degrés du quart nord-est au centre-est. Il fera 9 à 14 degrés de la Bretagne et de la Normandie aux plaines du Sud-Ouest, 13 à 16 du Languedoc-Roussillon à la Provence comme en Corse, 16 à 20 sur la Côte d'Azur.