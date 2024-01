"On s'envole !" : des rafales jusqu'à 110 km/h sur les côtes bretonnes

Le Finistère a été placé ce mardi en vigilance orange pluie et inondation par Météo France. Entre Porspoder et le Conquet, les vents ont soufflé à plus de 100 km/h.

Une mer agitée, des vagues bien formées, et des rafales qui atteignent 110 km/h. Ce mardi matin, pas un promeneur à venir s'aventurer sur les sentiers côtiers. Le spectacle s'admire abrité. "On s'envole sinon ! Il faut faire attention et ne pas aller se promener au bord pour risquer de se faire renverser", témoigne une riveraine dans la vidéo en tête de cet article. Jusqu'à 60 millimètres de pluie sont attendus en 24 heures.

"Je rentre chez moi me mettre au chaud"

Pour Stéphane, cette sortie sera la seule de la journée. "Cette année, c'est exceptionnel, c'est répété. Je vais chercher mon pain et après, je rentre chez moi me mettre au chaud", sourit-il bien couvert face à la pluie. Se mettre au chaud autour d'un bon café, c'est ce qu'ont choisi certains habitants. À l'extérieur, le vent a fait des dégâts la nuit de lundi à mardi. Des poteaux électriques sont arrachés, d'autre coupés en deux. Une trentaine de kilomètres plus loin, au Conquet, les navettes pour rejoindre les îles d'Ouessant et Molène sont annulées ce mardi matin à cause de la houle. Certains espèrent encore partir dans l'après-midi, mais avec un petit doute face à la mer agitée.

Après les vents violents de la matinée, les regards se tournent désormais vers les cours d'eau bretons. Placés sous vigilance orange, certains risquent de déborder en milieu de journée.