VIDÉO - "C'est angoissant" : l'inquiétude des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon face aux intempéries

Arraché le week-end dernier, un bout de ponton s'est échoué une cinquantaine de mètres plus loin. Thomas Cunado tente de le fixer provisoirement. "On essaie de faire avec les moyens du bord. Normalement, il ne devrait pas bouger", confie-t-il. Pour éviter de perdre le reste de la structure, l'ostréiculteur a posé le maximum de poids dessus. Il espère que la nouvelle tempête fera moins de dégâts. "On va essayer de préserver ce qu'on a réussi à sauver. Le but, c'est de reprendre l'activité le plus vite possible. Noël approche, on n'a pas de temps à perdre", explique-t-il.