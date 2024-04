VIDÉO - "C'est impressionnant" : la Seine-Maritime frappée par la tempête Pierrick

La Seine est sortie de son lit dans le département de la Seine-Maritime. La tempête Pierrick, combinée aux grandes marées, provoque des crues et des inondations dans plusieurs villes. Parmi les communes touchées, Bardouville et La Bouille.

Ce mur de pierre n'a pas résisté à la puissance du courant, il a été emporté par le fleuve. Ce mardi matin, il ne reste plus qu'un trou béant. Pour la mairie, les agriculteurs et les habitants, une course contre-la-montre commence. Il faut reconstruire ce mur, qui protège les habitations juste derrière, avant la prochaine marrée, à 15 heures cet après-midi.

On ne sait jamais jusqu'où ça va monter. Une habitante sinistrée en Seine-Maritime

Avec les forts coefficients de marée au large, la Seine n'arrive plus à s'écouler et déborde. Ce lundi soir, elle est montée jusqu'à 9,58 mètres, tout proche de son record de mars 2020. "C'est impressionnant, et un peu angoissant", confie une habitante dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. L'eau a envahi certaines rues du village de La Bouille, montant jusqu'à un mètre par endroits. Ce commerçant a dû appeler à l'aide ses voisins.

Ce mardi matin, c'est le moment de constater les dégâts. Les jardins sont devenus des étangs et les déchets sont charriés par le courant. Certains s'activent pour nettoyer. Marie- Josée, elle, préfère attendre pour voir jusqu'où montera la prochaine marée : "On ne sait jamais jusqu'où ça va monter." Ici, tous ont le regard rivé vers la Seine, dans l'attente de la prochaine vague.