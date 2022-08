VIDÉO - "C'est l'hécatombe" : les images saisissantes des orages qui ont balayé la France

À Saint-Etienne (Loire), le vent souffle si fort qu’il déclenche l’ouverture des portes automatiques du CHU. Les rafales atteignent 130 km/h et propulsent à l’intérieur du bâtiment des milliers de grêlons. À l’extérieur, il est impossible de voir à plus d’un mètre. La région de Saint-Etienne est transformée en banquise. Quand elles ne sont pas recouvertes d’épaisses couches de grêle, les routes voient déferler des torrents d’eau et de boue. Un arbre est tombé sur le toit d’un immeuble à cause du vent. Il est en partie endommagé. "On avait la trouille. C’était vraiment impressionnant", témoigne un habitant de l’immeuble. "Ça ne dure pas longtemps mais c’est violent", ajoute un autre.