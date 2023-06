VIDÉO - "C'est le travail d'une année" : la grêle ravage un vignoble de Gironde

Frédéric Roubineau ramasse des portions de grappes à même le sol, sectionnées par la grêle. La veille, en fin d'après-midi, un violent orage a éclaté au-dessus de son vignoble. Bourrasques et grêle ont ravagé la moitié de l'exploitation de ce jeune agriculteur de Grézillac, surpris par la violence du phénomène. "Je voyais la végétation balancée de droite à gauche, c'est assez impressionnant, on se dit que tout va casser", témoigne-t-il dans le reportage du 20h de TF1 en tête de cet article.

Des grêlons "de la taille d'une bille" ont pilonné les ceps, déchiquetant les jeunes grappes de ses vignes, déchirant les feuilles et endommageant les sarments. "C'est le travail de toute une année", soupire Frédéric, "et on n'est que tout début juin, on se dit que la saison démarre plutôt mal".