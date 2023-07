VIDÉO - "C'est très chaud, on supporte difficilement" : les Alpes-Maritimes en canicule depuis 14 jours

En ville, le mercure grimpe vite : il atteint la marque des 33°C dès 10h30. Et la lassitude commence à s’installer, notamment pour ceux qui travaillent. "Fatiguée, on a la tête qui tourne, on boit beaucoup" témoigne une serveuse. Les vacanciers et les retraités ont l'avantage de pouvoir moduler leurs horaires. "Heureusement, on est en vacances", nous explique un client en terrasse, "on peut faire la sieste, se reposer".

Malgré la chaleur, le marché fait le plein. "On est du sud, donc on tient le coup !", s'amuse un habitué. Certains se réjouissent même de la canicule, comme des touristes alsaciens, tout juste arrivés et encore avides de chaleur. Toujours bloquées par l'anticyclone Cerberus, les températures ne devraient pas baisser avant le milieu de la semaine prochaine dans les Alpes-Maritimes.