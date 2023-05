"C'est un cadeau du ciel" : la pluie enfin de retour sur la Côte d'Azur

Depuis deux jours, il pleut enfin dans les Alpes-Maritimes. Quatre mois qu'on l'attendait. Les dernières précipitations significatives remontent exactement au 9 janvier dernier. "C'est incroyable ! On est contents", sourit une femme. Heureux, Jean-François l'est aussi. Cette pluie, c'est un arrosage particulièrement bénéfique pour la terre de son jardin potager. "La terre est humide, alors là, c'est un cadeau du ciel", se réjouit-il. Et comme la terre est humide, il en profite pour désherber. "La mauvaise herbe que j'ai dans les mains s'arrache très facilement et des racines qui sont enlevées du sol ont des chances de ne pas repousser. Ça me donne le sourire, je suis content de voir ça", poursuit-il.