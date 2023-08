VIDÉO - "C'était effrayant" : l'archipel des Baléares balayé par une violente tempête

Du mobilier envolé, des voitures détruites et des arbres brisés. Dimanche 27 août, la tempête Réa a touché le littoral méditerranéen de l'Espagne, et notamment le très touristique archipel des Baléares. Dans le reportage en tête de cet article, le client d'un hôtel filme les dégâts occasionnés par les bourrasques qui ont atteint jusqu'à 120 km/h. Certaines régions ont été touchées par des trombes d'eau et de la grêle. Si les Baléares ont été particulièrement touchées, des dégâts ont également été recensés en Catalogne (nord-est) et dans la région de Valence.

Sur l'île de Majorque, le vent a rompu les amarres d'un navire de croisière touristique de 330 mètres amarré à Palma, le déplaçant jusqu'à ce qu'il entre en collision avec un pétrolier amarré, faisant six blessés légers. Par ailleurs, le trafic aérien a été perturbé dimanche, avec 24 vols annulés et 29 déviés en provenance ou au départ des Baléares.