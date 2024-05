VIDÉO - Calvados : un mètre d'eau dans les maisons, routes inondées... Nombreux dégâts après les pluies diluviennes

Après les orages dimanche, le Calvados a enregistré de nombreux dégâts. Des maisons et des routes ont été inondées et des entreprises sont à l'arrêt. Ce lundi, le département a été placé en vigilance orange "crues".

À la semaine de beau temps ont succédé les orages. Dimanche, des pluies diluviennes se sont abattues sur le département du Calvados occasionnant de nombreux dégâts.

Ainsi, plusieurs communes situées près de Lisieux ont été touchées par des inondations suites aux orages qui se sont abattus sur le pays d'Auge en fin d'après-midi. Dans certaines maisons, c'est plus d'un mètre d'eau qui a été enregistré tandis que de nombreuses routes ont dû être fermées.

Nombreuses interventions des pompiers

Sur le département, les pompiers sont intervenus à de très nombreuses reprises pour venir en aide aux habitants du département. Certains sont parvenus d'eux-mêmes à réparer les dégâts, en évacuant les litres d'eau amoncelés dans les habitations.

À Saint-Martin-de-la-Lieue, les salariés de l'entreprise S.I.P.N ont mis la main à la pâte pour éponger le sol à l'aide de racleaux. "On est complètement abasourdis parce qu'il s'est passé hier soir. En une heure, on avait 10 centimètres d'eau dans le bâtiment et dans les bureaux, la gadoue qui va avec. Donc c'est compliqué ce matin", a témoigné ce lundi Eric Feuillye, directeur de l'entreprise S.I.P.N, dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

L'entrepreneur ne sait pas encore quand son activité pourra reprendre. En plus de l'eau qui a recouvert le sol, il n'y avait pas non plus d'électricité dans ses locaux.

Ce lundi, le département du Calvados a été placé en vigilance orange "crues", a annoncé l'agence météorologique Météo-France. Cette vigilance est due à une "crue importante sur la Dives", un fleuve d'une centaine de kilomètres qui se jette dans la Manche à Cabourg, au nord-ouest de Caen.