Prévention des orages : que mettre dans son "kit d’urgence" ?

Il faut également penser à y mettre des médicaments et des lunettes de secours, des vêtements chauds, un double des clés du domicile et de la voiture, mais aussi la copie des papiers d’identité gardés dans une pochette imperméable, ainsi que sa carte bancaire et de l’argent liquide, en cas de panne des distributeurs automatiques. Il faut aussi prévoir une trousse de secours et son chargeur de téléphone portable, ou encore prévoir des jeux pour passer le temps. Si vous avez un bébé, il faut penser aux affaires de rechange et à sa nourriture, de même que pour celle des animaux.

"Une fois par an, le contenu du kit doit être vérifié, en particulier la date de péremption des médicaments et des denrées", souligne le gouvernement. Il rappelle que ce sac doit être placé dans un endroit facile d’accès pour être récupéré le plus rapidement possible.