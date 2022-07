Camping : 30 degrés sous la tente

Un peu plus loin, cette famille enchaîne les parties de petit bac, histoire de prolonger la soirée. "Je n'ai pas trop envie d'aller dans mon lit. Surtout qu'en plus, le mobile-homme n'est même pas climatisé", confie un campeur. Avec l'aide de Matthis, notre complice, nous laissons notre thermomètre à l'intérieur, et après quelques minutes, il affiche presque 30 degrés.