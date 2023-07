VIDÉO - Campings, glaciers... La météo maussade fait le malheur des commerçants

À peine 19°C l’après-midi, Gaëlle et sa fille ont du mal à s’y habituer. "Je suis un peu démoralisée mais on essaie de voir les choses autrement," confie la mère de famille Et les nuits sont encore plus fraîches. D’autres ont été découragés par cette météo. Le camping a vu sa fréquentation baisser de 30% cette année. En juillet, il a plu trois fois plus que l’année dernière.