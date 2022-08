Campings : le drame aurait-il pu être évité ?

Un camping dévasté, des arbres centenaires soufflés comme de vulgaires allumettes par la puissance du vent... Ils n'ont laissé aucune chance à quelques voitures ni à une caravane. "Il n'y a pas de mots. On a eu des vents à 200km/h qui ont soufflé. Et ça peut faire tomber ça (un arbre, NDLR)", explique Anthony Santini, gérant du camping 3 étoiles "Dolce Vita" à Calvi. Quatre vacanciers ont été blessés et une cinquième est toujours en urgence absolue.