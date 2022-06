Canicule : 23 départements en alerte

Dans les écoles, on protège les plus petits de la chaleur. Une directrice d’école à Saint-Émilion (Gironde) a sorti les grands moyens et a installé plusieurs ventilateurs dans les salles de classe. Les enfants ont chacun leur gourde et l’eau est servie à volonté. À la récréation, on use et on abuse du brumisateur. "Les jeux changent avec la canicule, on a dû réduire l’utilisation du vélo, on a dû trouver d’autres jeux", explique la directrice. Ce jeudi après-midi, ce sera donc jeu de société, bien au frais en classe.