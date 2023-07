34°C à l'ombre à Dijon : face aux fortes chaleurs, les habitants cherchent la fraicheur

À neuf heures, il fait déjà 28 degrés. Et il fait trop chaud pour les jardiniers qui sont obligés d'adapter leur journée. En centre-ville, il fait 30 degrés, soit la même température que lundi à 20h30. Sous cette chaleur, on ne veut qu'une seule chose : une glace. La file d'attente s'allonge de plus en plus, il fallait être patient pour s'offrir ce petit plaisir. Les terrasses aussi sont bondées, comme rarement pour un lundi soir.