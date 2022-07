Canicule : 42°C à Manosque cet après-midi

Un lac est pris d'assaut par les habitants de la commune. "On habite dans la région, donc on a l'habitude des grosses chaleurs. Mais ces derniers jours, il fait particulièrement chaud. Les enfants ont besoin de se rafraîchir. Les douches ne suffisent pas", témoigne une mère de famille sollicitée dans le reportage en tête d'article. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la canicule ne fait que commencer. La semaine prochaine s'annonce encore plus chaude.