Canicule : à quoi faut-il s’attendre la semaine prochaine ?

Néanmoins, il ne faut pas prendre pour argent comptant toutes les cartes météo que l’on voit en ligne. Ce sont des prévisions déterministes. Elles ne sont fiables qu’à trois à quatre jours d’échéance. Les prévisions issues du modèle américain sorties hier soir pour la journée du 14 juillet montrent une zone en violet dans l’Ouest, indiquant un mercure à plus de 40 °C. Six heures plus tard, les 40 °C ont disparu au profit d’un temps plus clément, entre 30 et 34 °C.