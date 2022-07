Canicule : c’est loin d’être fini !

Un soleil de plomb dès les premières heures de la matinée et les températures qui grimpent en flèche. Dans cette fournaise, les organismes commencent à fatiguer. De jour comme de nuit, la chaleur est lourde et harassante. "Dès qu'on marche, ne serait-ce que 500 mètres, on a l'impression qu'on a marché dix kilomètres, parce qu'on est vite en sueur, on est vite fatigué" ; "On dort mal, on a chaud du matin au soir, et ce n'est pas quelque chose d'agréable au quotidien", confient des passants.