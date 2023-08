Canicule : pourquoi la chaleur nous rend plus nerveux

Plus le soleil chauffe, plus les esprits s'échauffent. "Tout le monde est sous tension Dans les transports, les gens ne sont pas patients. Dans la queue, tout le monde se double parce que tout le monde veut en premier à cause de la chaleur", nous explique un riverain dans la vidéo en tête de cet article.

Dans une file d'attente que nous avons trouvée pendant notre reportage, les nerfs sont mis à rude épreuve. "Il n'y pas la mer, il n'y a pas de vent, il n'y a rien ! On souffre, c'est la souffrance", confie avec le sourire une passante. "Nous, on vient de la campagne donc en ville, on subit encore plus. C'est vraiment embêtant", raconte un autre. "Le fait d'avoir chaud ça donne encore moins envie de marcher", lance une adolescente visiblement agacée.