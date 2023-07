Juillet 2023 sera bien le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre

La Grèce en partie ravagée par les flammes de même que le Canada, par ailleurs victime de terribles inondations, une chaleur écrasante sur l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, le sud des États-Unis et une partie de la Chine, qui vient également d'essuyer les ravages du typhon Doksuri… Les signes visibles du réchauffement climatique d'origine humaine se manifestent en simultané.

Même si d'autres régions connaissent un été clément, voire frais dans le nord de l'Europe, les scientifiques sont formels : "il est extrêmement probable que juillet soit le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré" et même "le plus chaud tous mois confondus", ont annoncé l'OMM et Copernicus, confirmant ses prévisions alors que juillet touche à sa fin.