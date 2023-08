Ce lundi, la France a connu sa journée la plus chaude jamais mesurée après un 15 août

Cette température reste loin du record absolu de l'indicateur thermique national, établi à 29,4°C le 5 août 2022. Toutefois, les températures moyennes les plus élevées sont généralement mesurées fin juillet-début août. La France traverse depuis le 17 août l'une de ses vagues de chaleur les plus tardives, avec des températures prévues pour rester très élevées sur une grosse moitié sud jusqu'à jeudi.

En France, les épisodes de chaleur survenant après le 15 août sont rares. Seulement six sont intervenus depuis 1947 : en 2001, en 2009, en 2011, en 2012, en 2016 et en 2017. Cette multiplication des épisodes de chaleur après le 15 août confirme les prévisions des climatologues sur les impacts du changement climatique provoqués par les émissions de gaz à effet de serre. "Cet épisode est le plus chaud de l'été 2023, également un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", rappelle Météo-France.