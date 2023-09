Vague de chaleur tardive : au sommet de l'aiguille du Midi, il a fait 19°C de plus qu'à la normale

19° de plus que la normale de température maximale pour le mois de septembre. Située à 3845 mètres d'altitude, l'Aiguille du Midi, en Haute-Savoie, n'échappe pas à la vague de chaleur tardive qui frappe une partie de la France ces derniers jours. 14,1°C y ont été relevés ce dimanche 10 septembre à 16h, indique Météo-France.

À l'instar de cette station, plusieurs records de températures ont été battus pour un mois de septembre, bien qu'ils restent à confirmer dans la soirée, explique Météo-France. Ainsi, à Colonne (Jura) le mercure est monté jusqu'à 34,7°C ce dimanche, quand le précédent record était de 34,2°C, enregistré le 14 septembre 2020. La commune de Savigneux (Loire) a quant à elle atteint et même dépassé une température qui n'avait plus été atteinte en septembre depuis 61 ans. Il y a fait 35.6°C dimanche, alors que le précédent record est de 35.5°C, enregistré le 3 septembre 1962. Les communes d'Abbeville (Somme) et Pontarlier (Doubs) ont quant à elles battu des records respectivement établis en 1898 et 1949.