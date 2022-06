Canicule : des logements pour combattre la chaleur

Avec le réchauffement climatique, il faut prendre des mesures de long terme et cela concerne aussi la construction. D'ici 2050, on va avoir à peu près un réchauffement de 2,5 à 3 °C dans le pays. Pourtant aujourd'hui, on a des logements qui sont de véritables passoires thermiques. Si les chiffres officiels parlent de 4,8 millions, en réalité, ils seraient entre 7 à 8 millions. Par ailleurs, il faudra revoir les constructions faites en verre qui sont très mauvaises en termes de rejet de chaleur.