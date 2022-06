Canicule : des métiers particulièrement exposés

À 16 h au centre-ville de Toulouse, il faisait 41 °C et certains ouvriers travaillaient toujours. Les maçons s'hydratent régulièrement. Les charges deviennent plus lourdes. La journée s'achève dans la souffrance. Difficile parfois d'aménager les horaires en centre-ville. "C'est toujours plus délicat, donc on essaie de commencer 6 h, 7 h ou 7 h 30 au plus tôt, mais c'est surtout aussi en fonction des conditions de chantier", explique Julien Blanc-Galera, fédération des travaux publics d'Occitanie.