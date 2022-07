Canicule : des premières mesures dans le Sud-Ouest

Ils se cloîtrent dans la pénombre et économisent leur énergie dans ce centre de loisirs. Et quand enfin ces petits Toulousains ont le droit de sortir, c'est une bataille d'eau générale. Au programme : des jeux d'eau, alors qu'à la base, c'étaient des jeux sportifs qui étaient prévus. "On a un planning qui est prévu depuis au moins un mois et demi, mais on l'adapte en fonction du nombre des enfants et surtout de la météo de tous les jours", affirme cette animatrice de centres de loisirs.