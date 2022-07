Canicule : des records de chaleur déjà battus

À 800 km plus au sud, à Marseille (Bouches-du-Rhône), il fallait aussi des glaçons et de grands verres d'eau fraîche. Avec 31°C sur les plages dès le milieu de la matinée, il n'est pas question d'y rester trop longtemps. Il faut échapper par tous les moyens au soleil, quitte à se mettre hors la loi. Malgré l'interdiction de baignade sur ce point d'eau de Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), avec 32°C au thermomètre, la tentation est trop forte. Dans les prochains jours, six degrés sont prévus dans la région Alors, il n'est pas sûr que ces baigneurs abandonnent cet emplacement stratégique.