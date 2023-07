Canicule : les organismes mis à l'épreuve, des précautions à prendre

Le temps mardi est marqué par une vigilance orange étendue à 20 départements de la moitié est, neuf pour canicule et 17 pour orages violents, six étant placés sous les deux vigilances, selon Météo-France. La Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont concernés par la vigilance orange canicule.

Déjà, ce lundi, sous un soleil impitoyable, désertée par ses habitants, la petite ville de Lorgues (Var) a connu un éprouvant épisode de canicule, et ce, à l'instar de l'ensemble de la région. Avec les restrictions d'eau, même les fontaines sont à sec. Depuis lundi après-midi, les températures s'envolent. Près de 39 degrés ont été relevés à 17 heures dans le Gard, le Vaucluse et l'Ardèche. Le Luc, ville située dans le Var, affronte le même épisode, à tel point que la commune a commencé ses appels aux habitants les plus vulnérables. "Cette année, c'est une première. On l'avait déjà fait l'année dernière et on va les appeler régulièrement pour s'assurer que tout va bien", assure Ophélie Sciandra, agent du centre communal d'action sociale (CCAS), dans le sujet ci-dessus.

Les enfants, notamment ceux âgés de moins de cinq ans, constituent des populations à risque d'accidents graves, tels que le coup de chaleur ou la déshydratation rapide. Les personnes âgées ou affectées de pathologies chroniques, aux capacités d'adaptation moindres, sont également plus à risques.