Canicule en Inde : vivre sous 50°C

Dans cette canicule étouffante, ce sont les familles pauvres qui souffrent le plus. Dans l'un des bidonvilles indiens, Bhoomika Kaur habite avec ses deux sœurs et leur parent dans une unique pièce. Ils ont un ventilateur, mais en période de forte chaleur, les coupures de courant sont régulières. Des vagues de chaleur plus fréquentes à cause du réchauffement climatique et qui pourrait devenir le quotidien de centaines de millions d'Indiens dans les années à venir.