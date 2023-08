Fortes chaleurs : un numéro vert Canicule info service activé ce vendredi

En composant ce numéro, le 0800.06.66.66, vous pourrez "obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles et pour adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleurs", indique le ministère des Solidarités et de la Santé dans un communiqué. La ligne sera ouverte à partir de ce vendredi matin et sera joignable de 9 heures à 19 heures. L'appel est gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.