Canicule historique : avec ces records absolus de température en France, va-t-on devoir changer nos habitudes ?

En France, des records ont été battus dans une vingtaine de communes. Des conditions éprouvantes pour ceux qui travaillent en extérieur. Pour tirer le bilan de l'été caniculaire, le gouvernement envisage de permettre aux entreprises de travailler plus tôt le matin ou plus tard le soir. D’autres pistes sont à l’étude, comme la réduction des journées de travail. Pour l’heure, les entreprises et les salariés se débrouillent comme ils peuvent.

Les températures caniculaires vont amorcer une nette baisse ce vendredi pour laisser place à une vague orageuse sur un tiers de la France, le Grand Ouest restant épargné. Le niveau rouge d'alerte canicule a, comme annoncé, été levé vendredi à 6h pour les 17 départements en vigilance rouge, le plus haut niveau, selon Météo-France.