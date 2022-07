Canicule : il va falloir s'y habituer

C’est le début d’une nouvelle vague de chaleur, six jours seulement après la fin de la précédente. Il faisait 37°C à l’ombre ce dimanche après-midi à Avignon. Une température allant jusqu'à 39°C est attendue demain et 40°C mardi. Pour la troisième fois cet été, la canicule est là. Cette nouvelle montée des températures inquiète la majorité des Avignonnais et des touristes que nous avons croisés.