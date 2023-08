EN DIRECT - Météo : la canicule de retour, 7 départements en vigilance

Plus tard dans la semaine, samedi et dimanche, le thermomètre devrait s'envoler encore davantage. Entre 38 et 39°C sont attendus sur une vaste partie de la moitié sud samedi. Dimanche, des pointes à 40°C sont à prévoir. Localement, on attend jusqu'à 42°C entre le Gard et le Vaucluse. En début de semaine suivante, ces fortes températures vont finir par gagner la moitié nord du pays.