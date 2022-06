Canicule : l’Espagne suffoque déjà

Bientôt, les rues se videront de la plupart de leurs promeneurs et de leurs travailleurs. Lorsque les températures de l'après-midi sont estimées à plus de 35 degrés, les ouvriers passent en horaire spécial. Ils commencent à travailler un peu plus tôt, dès huit heures du matin et jusqu'à trois heures de l'après-midi, afin d'éviter les plus grosses chaleurs.