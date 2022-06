Canicule : l'inquiétude des éleveurs

Il fait plus de 35 °C à l'ombre. Comme les humains, les vaches se réfugient instinctivement sous les arbres, le plus souvent allongées et quand elles se lèvent, c'est pour aller boire. Elles ingurgitent plus d'une soixantaine de litres d'eau par jour. En période de forte chaleur, leur appétit décline et elles produisent donc beaucoup moins de lait. Les faire rentrer à l'étable est la seule solution.