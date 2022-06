Canicule : le point sur la situation à Bordeaux

La mairie a aussi mis en place un certain nombre de mesures. Les parcs et les jardins doivent rester ouverts jusqu'à 23 heures ce vendredi soir. L'entrée aux musées est également gratuite jusqu'au samedi soir. Et beaucoup de gens commencent à gagner les centres-villes. Dans le sens descendant, la barre des 25°C ne sera pas franchie que tard dans la nuit ce vendredi.