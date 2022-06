20°C perdus en 30 minutes sur la côte basque : qu’est-ce qu’un coup de galerne ?

Ce changement de secteur est également responsable d’une baisse des températures extrêmement rapide, à l’image de ce qu’il s’est produit ce samedi. Outre cette chute du thermomètre, le coup de galerne se caractérise également par le soulèvement brutal du vent balayant la plage et faisant voler le sable, les parasols ou encore les serviettes et surprenant plus d’un touriste au passage.

Mais bonne nouvelle tout de même : ce changement de vent confirme l’arrivée d’une masse d’air beaucoup moins chaud par l’ouest, mettant progressivement fin à la canicule en repoussant les plus fortes chaleurs vers l’est du pays ce dimanche.