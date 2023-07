Jusqu'à 40°C attendus en France cette semaine : on vous explique le phénomène de dôme de chaleur

Schématiquement, il s'agit d'une sorte de cloche. En d'autres termes, l'air chaud monte, mais se retrouve prisonnier d'un anticyclone et ses hautes pressions. Il est alors repoussé vers la terre et se réchauffe toujours plus.

"La zone concernée par le dôme de chaleur reste, en quelque sorte, à l'écart de la circulation atmosphérique qui se poursuit aux alentours. La température y augmente parce qu'elle se trouve privée de ce brassage, de cette ventilation. S'ajoute à cela un phénomène dit 'de compression', c'est-à-dire que l'air au sein de cette cloche va se comprimer vers le sol. Or, lorsque l'air se comprime, il se réchauffe", détaille Matthieu Sorel, climatologue à Météo France, auprès de Géo. Un phénomène de nature à s'intensifier en raison du dérèglement climatique, juge-t-il. "La température de base étant plus chaude, ce phénomène va la porter encore plus haut", résume-t-il encore.